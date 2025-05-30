Sakarya’da 2 Katlı Ev Yandı

YANGININ MEYDANA GELDİĞİ ADRES

Sakarya’nın Sapanca ilçesinde bulunan Rüstempaşa Mahallesi Mimar Sinan Caddesi üzerindeki 2 katlı ahşap metruk bir evde yangın çıkıyor. Olay, binanın ikinci katında henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı başlıyor ve kısa sürede büyüyor.

İTFAİYE EKİPLERİ OLAYA MÜDAHELE EDİYOR

Yangın haberinin alınmasıyla birlikte bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri yönlendiriliyor. Ekipler hızlıca adrese ulaşarak yangına müdahale ediyor. Yapılan çalışmalar sonucunda yangın kontrol altına alınıyor ve söndürülüyor.

HASAR VE İNCELEME SÜRECİ

Olayda maddi hasar meydana geliyor. Yangınla ilgili olarak gerekli incelemelerin başlatıldığı bildiriliyor.