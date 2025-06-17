Sakarya’da 2 şüpheliye işlem yapıldı

KAÇAKÇILIK OPERASYONU GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Sakarya’da düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 2 şahsın adli işleme tabi tutulduğu bildirildi. Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı’nın koordinasyonuyla, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılık yaptığı belirlenen S.A. ve O.T. isimli kişileri yakalamak üzere harekete geçti.

ELE GEÇİRİLEN KAÇAK MALZEMELER

Erenler ilçesinde gerçekleştirilen iki ayrı adreste yapılan aramalar sonucunda, toplamda 600 adet elektronik sigara, 795 paket sigara, 100 paket yeni nesil ısıtmalı sigara, 3 bin 495 puro, 350 paket sigara sarma kağıdı ve 20 pipo tütünü ele geçirildi. Yapılan operasyonla ilgili olarak 2 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldığı bilgisi verildi.