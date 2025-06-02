Sakarya’da 2 Tutuklama Gerçekleşti

GÖZALTINA ALINAN ŞÜPHELİLERDEN İKİSİ TUTUKLANDI

Sakarya’nın Karasu ve Kocaali ilçelerinde resmi belgede sahtecilik yaptığı iddiasıyla 5 şüpheli gözaltına alındı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, “resmi belgede sahtecilik” suçunun önlenmesi için kapsamlı bir çalışma gerçekleştirdi. Operasyon kapsamında belirlenen adreslere düzenlenen baskında S.Y. (29), E.B. (46), E.K. (24), B.Ö.D. (24) ve T.U. (40) gözaltına alındı.

ELE GEÇİRİLEN MALZEMELER

Gerçekleştirilen operasyonda, 23 sahte sürücü belgesi, 37 boş olarak basıma hazır ehliyet kartı ile şüpheli S.Y.’ye ait bir kredi kartı, 5 laptop, 2 masaüstü bilgisayar, 5 cep telefonu, harici hard disk, taşınır bellek, sim kartı, ruhsatsız bir tabanca ve tabanca şarjörü, ayrıca 48 tabanca fişeği, 14 sahte pasaport, 4 sahte kaşe, 47 pasaport fotokopisi, bir tablet bilgisayar ve 2 vergi levhası ele geçirildi.

ADLİ SÜÇLAMALAR DEVAM EDİYOR

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden E.K. ve T.U. tutuklanırken, B.Ö.D.’ye adli kontrol hükümleri uygulandı. S.Y. ve E.B. ise jandarmadaki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.