Sakarya’da 50 kişi dolandırıcılık yaptı

SAHTE BUNGALOV HESAPLARIYLA DOLANDIRILDI

Sakarya Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Sapanca’da bulunan bungalov işletmelerinin hesap bilgilerini kullanarak sahte bungalov sayfaları açan ve toplamda 263 milyon lira dolandırıcılık yapan 50 kişiyi gözaltına aldı. Sakarya, Pamukova ve Geyve Cumhuriyet Başsavcılıkları’nın koordinesinden yürütülen soruşturma, Sakarya Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından gerçekleştirildi. Operasyon, “Suç işlemek amacıyla örgüt kurma”, “Nitelikli dolandırıcılık” ve “Suçtan elde edilen malvarlığı değerlerini aklama” suçlarını kapsıyor.

ŞÜPHELİLERİN DOLANDIRICI YÖNTEMLERİ

Soruşturma kapsamında, şüphelilerin Sapanca’daki bungalov işletmelerine ait sosyal medya hesap bilgilerinin ele geçirildiği, ardından bu bilgiler kullanılarak sahte hesaplar oluşturulduğu belirlendi. Bu sahte hesaplar aracılığıyla pek çok vatandaş dolandırıldı, böylece 263 milyon liralık bir dolandırıcılık gerçekleşti. Yapılan operasyon sonucunda Adana’dan 10, Mersin’den 12, Gaziantep’ten 12, Diyarbakır’dan 3, Samsun’dan 3, Osmaniye’den 2, Kahramanmaraş’tan 2, Şırnak’tan 1, Bitlis’ten 2, Konya’dan 1, Ankara’dan 1 ve Malatya’dan 1 kişi olmak üzere toplamda 50 şüpheli yakalandı.

ARAMA SONUÇLARI VE ELE GEÇİRİLEN MALZEMELER

Gözaltına alınan şüphelilerin evlerinde ve bağlı alanlarda gerçekleştirilen aramalarda, başkalarına ait GSM hatları ve banka kartları ile 12 tarihi eser niteliğinde sikke, 1 ruhsatsız tabanca ve 12 fişek bulundu. Ayrıca, “suçtan elde edilen mal varlığı değerlerini aklama” suçlamasıyla birlikte şüphelilere ait toplamda 15 milyon lira değerinde 10 binek araca ve 1 milyon 100 bin lira değerinde ziynet eşyasına el konuldu. Şu an gözaltında bulunan şüpheliler hakkında adli işlemler başlatıldı.