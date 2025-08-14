Sakarya’da 57 Sürücüye Ceza Uygulandı

SURÜCÜLERE CEZALAR UYGULANDI

Sakarya’da, abart egzoz ve uygunsuz ses sistemi kullanan 57 sürücüye toplamda 783 bin 89 lira idari para cezası kesildi. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, standart dışı egzoz ve ses sistemleri ile gürültü yaratan araçlara karşı denetim gerçekleştirdi.

DENETİMLER SONUCUNDA YAPTIRIMLAR

Bu denetimlerde bir motosiklet ile 8 otomobilin abart egzoz kullandığı, ayrıca uygunsuz ses sistemi bulunduran 48 otomobilin sürücülerine de 783 bin 89 lira cezai işlem uygulandı. Bunun yanı sıra, 10 motosiklet ve 6 otomobilin de trafikten men edildiği bildirildi.