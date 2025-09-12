Haberler

Sakarya’da 75 yaşlı kadın ölü bulundu

HAYATINI KAYBEDEN YAŞLI KADININ BULUNDUĞU YER

Sapanca ilçesinde, kendisinden haber alınamayan 75 yaşındaki bir kadın, evinde ölü olarak bulundu. Kırkpınar Tepebaşı Mahallesinde yalnız yaşayan 75 yaşındaki emekli öğretmen Fatma Kamuran Aldinç’e, yakınları ulaşamadı. Tek katlı evin mutfak ışığının açık olduğunu fark edenler, pencereden bakarak yaşlı kadının yerde hareketsiz yattığını gördü.

OLAY YERİNE KONTROL EKİPLERİ GİTTİ

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri yönlendirildi. Eve giren sağlık ekipleri, yaptıkları incelemede Fatma Kamuran Aldinç’in hayatını kaybettiğini tespit etti. Olay yerindeki incelemelerin ardından yaşlı kadının cansız bedeni, Sapanca İlçe Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Fatma Kamuran Aldinç’in kesin ölüm sebebinin belirlenmesi amacıyla Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Ön Otopsi Merkezine sevk edildi. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

ÖNEMLİ

Haberler

T10F, Ayvalık’ta Görüntülendi. TOGG, 5 Yıldız Aldı

TOGG'un T10F sedan modeli, Ayvalık'ta vatandaşların büyük ilgisini topladı. 95 puanla 5 yıldız alan araç, güvenlik standartlarıyla öne çıkıyor.
Haberler

Charlie Kirk Utah’da Saldırıya Uğradı

Charlie Kirk, ABD'de Trump'ın destekçilerinden biri olarak bilinen bir siyasi aktivisttir. Utah Valley Üniversitesi'nde bir etkinlikte silahlı saldırıya uğraması, hayatı ve kariyeri hakkında ilgi uyandırdı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.