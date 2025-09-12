Sakarya’da 75 yaşlı kadın ölü bulundu

HAYATINI KAYBEDEN YAŞLI KADININ BULUNDUĞU YER

Sapanca ilçesinde, kendisinden haber alınamayan 75 yaşındaki bir kadın, evinde ölü olarak bulundu. Kırkpınar Tepebaşı Mahallesinde yalnız yaşayan 75 yaşındaki emekli öğretmen Fatma Kamuran Aldinç’e, yakınları ulaşamadı. Tek katlı evin mutfak ışığının açık olduğunu fark edenler, pencereden bakarak yaşlı kadının yerde hareketsiz yattığını gördü.

OLAY YERİNE KONTROL EKİPLERİ GİTTİ

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri yönlendirildi. Eve giren sağlık ekipleri, yaptıkları incelemede Fatma Kamuran Aldinç’in hayatını kaybettiğini tespit etti. Olay yerindeki incelemelerin ardından yaşlı kadının cansız bedeni, Sapanca İlçe Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Fatma Kamuran Aldinç’in kesin ölüm sebebinin belirlenmesi amacıyla Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Ön Otopsi Merkezine sevk edildi. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.