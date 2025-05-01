Sakarya’da 98 Kaçak Hayvan Ele Geçirildi

KAÇAKÇILIK OPERASYONU

Sakarya İl Jandarma Komutanlığı, hayvan hakları ihlalleri ve kaçakçılıkla mücadele çerçevesinde dikkat çekici bir operasyona imza atıyor. Elde edilen istihbarat üzerine, hayvan kaçakçılığı yaptığı tespit edilen 31 yaşındaki Ö.K.’nin evine baskın düzenlendi.

EGZOTİK KUŞ VE HAYVANLAR ELE GEÇİRİLDİ

Gerçekleştirilen arama sonucunda, doğada nadir olarak görülen birçok egzotik kuş ve tahnit edilmiş hayvan ele geçirildi. Operasyonda bulunan hayvanlar arasında 5 siyah kuğu, 7 mandarin ördeği, 4 suna ördeği, 7 karolin ördeği, 3 beyaz mandarin ördeği, 31 cüce Pekin ördeği, 6 gümüş sülün, 3 hatuni sülün, 2 kırmızı altuni sülün ve 2 kral sülün gibi pek çok tür yer alıyor. Aynı zamanda 14 mavi ve 12 beyaz tavus kuşu da tespit edildi. Aramada ayrıca 2 emu ve 5 tahnitlenmiş hayvan da kayıt altına alındı. Operasyon sonucunda şüpheli hakkında adli işlemler başlatıldı. Ele geçirilen hayvanlar, Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi (HAYDİ) tarafından Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Müdürlüğü ekiplerine teslim edilerek güvenli alanlara naklediliyor.