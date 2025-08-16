Sakarya’da Afet Konteynerleri Yerleştirildi

AFET KONTENYERLERİ YERLEŞTİRİLDİ

Sakarya’da, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) koordinasyonunda yürütülen projeyle, olası afetlere hızlı ve etkili müdahale sağlamak için 4 adet afet konteyneri yerleştirildi. Sakarya’nın Adapazarı ilçesine 2, Erenler ve Serdivan ilçelerine ise 1’er adet olmak üzere toplamda 4 stratejik noktada bu konteynerler konuşlandırıldı.

KONTEYNERLERİN İÇERİĞİ

Afet konteynerleri, deprem, sel, heyelan, yangın ve diğer acil durumlarda kullanılmak amacıyla özel ekipmanlarla donatıldı. İçerisinde arama-kurtarma, ilk yardım, barınma ve lojistik malzemeleri yer alıyor. Bu kapsamda konteynerlerde çadır, jeneratör, aydınlatma sistemi, tıbbi ilk yardım setleri, kurtarma ekipmanları, el aletleri ve acil durum iletişim cihazları gibi birçok hayati araç bulunuyor.

Yetkililer, bu konteynerlerin afet sonrası ilk saatlerde ihtiyaç duyulacak malzemeleri hemen bulunduracağına ve müdahale süresini en aza indireceğine dikkat çekti. Konteynerlerin yer seçiminde nüfus yoğunluğu, ulaşım kolaylığı ve afet riski gibi çeşitli kriterler göz önünde bulunduruldu.