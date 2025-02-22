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Sakarya’da Alkol Tüketiminde Silahlı Kavga: 4 Yaralı

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ALKOLE BAĞLI TARTIŞMA VE SİLAHLI KAVGA

Sakarya’nın Söğütlü ilçesinde, Orta Mahalle’de bir grup kişi, alkol almak amacıyla büfeye gitti. Büfenin yanında satın aldıkları alkolü içmek isteyen bu kişiler ile işletme sahibi arasında bir tartışma meydana geldi. Tartışmanın ardından, grubun bölgeden ayrıldığı bildiriliyor.

YARALANMALAR VE POLİS MÜDAHALESİ

Yaklaşık yarım saat sonra, söz konusu grup yeniden bölgeye döndü ve işletme sahibiyle silahlı bir kavga başlattı. Kavga sırasında, işletme sahibi dahil olmak üzere toplam dört kişinin silahla yaralandığı öğrenildi. Olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, yaralıları farklı hastanelere kaldırdı.

İNCELENEN SİLAHLAR VE GÖZALTILAR

Polis ekipleri, olaya dair geniş çaplı bir inceleme başlattı ve olayda kullanıldığı belirlenen iki silah ele geçirildi. Toplamda altı kişinin karıştığı olayda, yaralılardan dördünün hastanedeki işlemlerinin ardından gözaltına alınacağı belirtildi.

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