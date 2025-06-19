Sakarya’da Alkolle Vurulan Arkadaş

OLAYIN GERÇEĞİ

Sakarya’nın Arifiye ilçesinde bir genç, alkol aldıktan sonra arkadaşına silahla ateş açarak yaraladı. Olay, Mollaköy Mahallesi’nin göletler bölgesinde 5 Haziran’da gerçekleşti. 26 yaşındaki M.S., alkol aldıktan sonra arkadaşlarıyla çıkan tartışmada silah kullanarak bir kişiye isabet ettirdi ve ardından kayıplara karıştı.

ŞÜPHELİ İNCELEMELER NETİCESİNDE YAKALANDI

Olayın ardından jandarma ekipleri, M.S.’nin Sakarya’nın Sapanca ilçesinde bir bungalovda saklandığını belirledi. Ekipler, düzenlediği operasyonla şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. Gözaltındaki işlemler sırasında M.S., silahı evinin yakınlarındaki bir yere gömdüğünü itiraf etti.

SİLAH BULUNDU VE ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Jandarma ekipleri bölgedeki incelemeleri sürdürerek, M.S.’nin gömdüğü silahı buldu ve el koydu. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, mahkeme tarafından tutuklandı.