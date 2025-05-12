Sakarya’da Arazi Aracı Dev rildi

ARAÇ Kazası Sonrası Yaralılar Kurtarıldı

Sapanca ilçesinde meydana gelen bir olayda, arazi aracının şarampole devrilmesi sonucunda bir karı koca yaralandı. Kırkpınar Mahmudiye Mahallesi Soğucak Yaylası yolunda, Caner Şaban K. (29) yönetimindeki UTV tipi arazi aracı kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

Kurtarma Çalışmaları Zorlayıcı Oldu

Kaza sonrası, sürücü Caner Şaban K. ile eşi Merve G.K. (29) araç içinde sıkıştı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, AFAD, itfaiye ve jandarma ekipleri yönlendirildi. Arazinin dik ve eğimli yapısı nedeniyle yaralılara ulaşımda zorluk yaşayan ekipler, vinç ve halat kullanarak karı kocayı kurtardı.

Yaralılar Hastaneye Sevk Edildi

Kurtarılan yaralılar, ambulansla Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne taşındı. Olay sonrası sağlık durumu hakkında henüz bir açıklama yapılmadı.