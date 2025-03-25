Sakarya’da Bayram İçin Şekerler Hazırlandı

RENGARENK ŞEKERLER TEZGAHLARDA YERİNİ ALDI

Ramazan Bayramı’na sayılı günler kalmasıyla birlikte Sakarya’da vatandaşlar bayram hazırlıklarına başladı. Bayramın vazgeçilmezlerinden olan rengarenk şekerler tezgahlarda yerini almaya başladı. Kapı kapı dolaşarak bayram kutlayan çocuklara verilen şekerlemelerin fiyatları 200 liradan başlayarak 900 liraya kadar çıkıyor.

REKABET ESNAFI ETKİLİYOR

Şeker alışverişinde belirleyici olan unsurlardan biri rekabet durumu. Esnaf Adem Utma, “Oturmuş bir düzen var ondan dolayı işlerimiz iyi. Ama bu son dönemlerde marketlerin rekabet durumu var. Bu rekabet durumu bizi etkiliyor. Şekere artık önem verilmiyor. Tek netice, adet yerini bulsun, çocuklara şeker dağıtalım diye genellikle karışık şeker alıyorlar. Bazı insanlar kaliteye de bakmıyor. En pahalısı 900 liradan, en ucuzu 200 liradan satılıyor.” şeklinde konuştu.

ÇOCUKLUĞU HATIRLATAN BAYRAM ŞEKERLERİ

Bayram öncesi yapılan şeker alışverişi, bazı vatandaşlara çocukluk anılarını hatırlatıyor. Sunay Üstündağ, “Çocukluğumu hatırladım. Bayram öncesi şeker ve kolonya alınmalı. Çocuk gibi sevinçliyim aslında şeker almaya geldim. Çikolatalı şekerleri seviyorum, olmazsa olmazım. 5 TL fazla olsun ama çikolatalı olsun. Sadece çikolata kaplı bir şeker beni mutlu eder. Eski bayramları özlüyorum.” diyerek duygularını paylaşıyor.

SAKARYA’DA BAYRAM HAZIRLIĞI

Sakarya’da rengarenk şekerlemelerin tezgahlarda yer alması, bayram ruhunu canlandırıyor. Vatandaşlar, bayram öncesi bu geleneksel tatların tadını çıkarmaya hazırlanıyor.