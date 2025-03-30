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Sakarya’da Bayram Namazı Coşkusu Yaşandı

BAYRAM COŞKUSU CAMİLERDE YAŞANDI

Sakarya’da bayram namazı coşkusu tüm camilerde kendini gösterdi. 11 ayın sultanı Ramazan, bayram namazıyla uğurlandı. Sakaryalılar, Ramazan Bayramı’nın ilk günü erkenden kalkarak camilerin yolunu tuttu.

BÜYÜK CAMİDE BAYRAM NAMAZI

Şehirdeki birçok camide bir araya gelen vatandaşlar bayram namazını eda etti. Adapazarı ilçesinde bulunan ve şehrin en büyük camisi olma özelliğini taşıyan Şeyh Edebali Camii de bunlardan biriydi. Saat 07.16’da cami içerisinde saf tutan vatandaşlar bayram namazını kıldı. Sakarya Valisi Rahmi Doğan da saf tutanlar arasında yer aldı. Hutbede bayramların birlik, beraberlik ve kardeşliğin simgesi olduğu vurgulandı. Ayrıca, Filistin’de Gazze’de yaşanan zulümlerin son bulması için dua edildi.

VATANDAŞLAR BAYRAMLAŞTI

Bayram namazının ardından cemaat, cami çıkışında birbiriyle bayramlaşarak bu özel günü kutladı.

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