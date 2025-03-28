Sakarya’da Bayram Öncesi Tatlı Hazırlıkları Başladı

RAMAZAN BAYRAMI HAZIRLIKLARI HIZ KAZANDI

Ramazan Bayramı’na yaklaşırken Sakarya’daki tatlıcılar ve pastaneler bayram hazırlıklarını hızlandırıyor. Cevizli baklavaların kilogramı 450 liradan başlarken, fıstıklı baklavaların kilogramı 800 liradan satışa sunuluyor. Bayram ikramlıkları arasında yer alan tatlılar için hazırlıklar devam ediyor. İşletmeler, müşterilerinin damak zevkine hitap eden en iyi tatlıları hazırlamak için tezgahlarını özenle süslüyor.

CEVİZLİ BAKLAVANIN FİYATI VE SATIŞ DURUMU

Kendi dükkanlarında hem imalat hem de satış yaptıklarını açıklayan Cengiz Yaman, “Cevizli baklavamız 450 liradan, fıstıklı ise 800 liradan işlem görüyor” dedi. Yaman, “72 senelik imalatçıyız, baba mesleği ve şu anda 3’üncü nesil mesleğin başında. Bayram öncesi tatlı satışlarımız normal şekilde devam ediyor. Geçtiğimiz yıllara göre satışlar aynı seviyede diyebilirim. İmalatçı olarak cevizli tatlılarımız 450 TL’den başlayıp, fıstıklıda ise 800 TL’den bin TL’ye kadar çıkıyor. Piyasaya göre fiyat konusunda iyiyiz. Dükkanımız kira değil, bu da bizi bir nebze rahatlattı” şeklinde konuştu. Yaman, “Cevizli çeşitlerimizde merdiven altı olmadığı sürece 450 TL’nin altına kimse satamaz. Hijyen, tatlı alırken en önemli konu” diyerek dikkat edilmesi gereken noktaları vurguladı.

CEVİZLİ TATLIYA OLAN TALEP

Tatlı ustası Nazmi Yaman ise, “Ramazan ayında tatlı satışları diğer aylara göre artmaktadır. Geçtiğimiz senelere göre bu yıl tatlı satışlarında biraz düşüş yaşandı ama yine de durum iyi” dedi. Cevizli tatlıların daha fazla tercih edildiğini belirten Yaman, “Fıstıklı tatlılar daha pahalı olduğu için insanların tercihi cevizliden yana oluyor. Eskiden baklava cevizli yenilirdi, ama şimdi yeni nesil fıstıklıyı daha çok tercih ediyor. Baklavayı güzelleştiren şey ise aslında sade yağdır. Sade yağ ne kadar kaliteliyse tatlı o kadar güzel olur” ifadelerini kullandı.