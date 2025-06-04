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“Sakarya’da Bayram Öncesi Yangın.”

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YANGININ MEYDANA GELİŞİ

Kurban Bayramı’na iki gün kala Sakarya’da büyük bir yangın olayı yaşandı. Bu yangın, birçok kişinin yüreğini yaktı ve bölge halkı arasında büyük bir üzüntü yarattı.

OLAYIN DETAYLARI

Yangının neden çıktığı henüz belirlenemedi. Ancak olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye, yangını kontrol altına almak için yoğun bir çaba gösteriyor ve alevlerin daha fazla yayılmasını önlemeye çalışıyor.

ETKİLERİ VE KAYIPLAR

Yangın sonucu meydana gelen hasar ve olası kayıplar hakkında henüz net bir bilgi bulunmuyor. Yetkililer, yangının söndürülmesi için bölgedeki tüm kaynakları seferber ediyor. Bölge halkı, yangının bir an önce kontrol altına alınmasını bekliyor.

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