Sakarya’da Bayramda 3 Bin 570 Görevli

HUZUR VE GÜVEN İÇİN GÖREV YAPILACAK

Sakarya’da Kurban Bayramı’nın huzurlu ve güvenli bir şekilde geçirilmesi amacıyla, tatil süresince il genelinde toplamda 3 bin 570 polis ve jandarma personeli görev alacak. Sakarya Valiliği koordinesinde uygulanan önlemler çerçevesinde, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı ekipler şehir genelinde denetimlerini artırıyor.

YOĞUN ÖNLEMLER ALINACAK

Ekipler, özellikle trafik güvenliği konusunda yoğun tedbirler alıyor. Kurban Bayramı döneminde şehirde emniyet ve jandarma olarak toplamda 649 ekip ve 3 bin 570 personel görevli olacak. Bu önlemlerle, bayram tatilinin sorunsuz bir şekilde geçmesi hedefleniyor.