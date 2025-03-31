Sakarya’da Bayramda Korkunç Saldırı Kamerada

Savaş Alanına Dönen Olayın Korkunç Görüntüleri Yayınlandı

Sakarya’da yaşanan olayın dehşet verici görüntüleri yayınlandı. Adapazarı ilçesinde bir tekel bayiinde meydana gelen ve çevreyi savaş alanına çeviren olay, dakikalarca süren bir şiddet eylemi olarak kaydedildi. İki kişinin öfkeli bir grup tarafından dükkan içinde ve dışında darbedilmesi, kamera kayıtları sayesinde gün yüzüne çıktı. Tekel dükkanında görevli emekli polisin havaya ateş açtığı, bunun ardından biber gazı kullanarak durumu kontrol etmeye çalıştığı öğretiliyor.

Olay, Karaağaç Bulvarı’ndaki bir tekel bayinde gecenin ilerleyen saatlerinde gerçekleşti. İddialara göre, bir grup genç arasında başlayan tartışma, hızla büyüyerek dükkanın sahibi S.K. ve çalışanı emekli polis M.D. ile gerginliğe dönüştü. Ortam gerilimi yükseldikçe, grup iki kişiyi ağır şekilde darbetmeye başladı. Öfkeli gençler, ellerine geçen her nesneyi bu iki kişiye fırlatırken, kanlar içinde yere düşmelerine rağmen saldırıya devam ettiler.

Olayın Korkunç Görüntüleri

Olayın detayları, güvenlik kameraları tarafından kaydedilen görüntülerle gözler önüne serildi. Gençlerin öncelikle kendi aralarındaki tartışmayı bırakıp, emekli polis memuruna saldırmalarıyla başlayan görüntüler, bunun akabinde gerçekleştirilen şiddet eylemlerini içeriyor. Görüntülerde, iki kişinin çok sayıda darbe alarak yerde yattığı ve emekli polisin silahını çıkararak ateş açtığı görülüyor. Olay yerine gelen polis ekipleri, durumu biber gazı kullanarak kontrol altına aldı.

Gözaltı Sayısı Arttı

Hayati tehlikesi devam eden darbedilen emekli polis memuru hakkında yapılan açıklamalara göre, olayın ardından gözaltına alınanların sayısı 15’e yükseldi. Gözaltındakilerin çoğunun 18 yaşından küçük olduğu bilgisi de elde edildi. Bu korkunç olay, toplumda büyük bir yankı buldu ve kamuoyunda güvenlik konusunda yükselen endişelerin yeniden gündeme gelmesine neden oldu.