Sakarya’da Beşköprü’de Silahlı Çatışma

ÇATIŞMA SONRASI TUTUKLAMALAR

Sakarya’da meydana gelen silahlı çatışmada, iki aile arasında çıkan anlaşmazlık sonucu 5 kişi hayatını kaybetti. Olay, 6 Nisan günü saat 01.00 civarında Serdivan ilçesindeki Beşköprü Mahallesi’nde gerçekleşti. Çocukların tartışmasıyla başlayan olay, Yıldız ve Özyurt aileleri arasında büyüyerek silahlı çatışmaya dönüşüyor. Site bahçesinde taraflar, tabanca ve tüfeklerle birbirlerine ateş açtı. Çatışma sonucunda 5 kişi yaşamını yitirirken, 6 kişi de yaralanıyor.

GÖZALTINA ALINANLAR

Bu olayla ilgili gerçekleştirilen soruşturmada, 11 kişi tutuklandı. Olayın failleri arasında yer alan T.Y., A.Y. ve B.Y. isimli şüpheliler, dün sabah saatlerinde Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’ne teslim oldu. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından, adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi.