Sakarya’da Bir Hediye, Nostalji Yaratıyor

ÇOCUKLUK HAYALİ GERÇEK OLDU

Sakarya’da Mahmut Çınar’ın çocukluk hayali, yıllar sonra gerçekten gerçekleşti ve nostaljik bir sürprize dönüştü. Geçtiğimiz yıl, Çınar’ın dayısı, 40 yıl önce verdiği sözü tutarak ona hediye ettiği 1974 model otomobili bu kez, dayısı ve yengesine unutulmaz bir an yaşatmak amacıyla kullandı. Çınar, aracı yeniden gelin arabası şeklinde süsleyerek çiftin evlilik yıl dönümünü adeta düğün gününe taşımayı başardı. Sakarya’da çocukluğunda dayısının oto lastikçi dükkanında zaman geçiren Mahmut Çınar, o günlerde dayısının aracına hayranlıkla bakıyordu. Hayrettin Div, yeğenini okula teşvik etmek için “Diplomanı al, sana bu arabadan alacağım” diye söz vermişti. Yıllar sonra eğitimini tamamlayan Çınar’a, dayısı geçen yıl bu sözünü tutarak, yıllarca kullandığı 1974 model otomobili hediye etti.

UNUTULMAZ BİR SÜRPRİZ

Mahmut Çınar, bu yıl dayısı ve yengesine özel bir sürpriz daha hazırladı. Çiftin 42’nci evlilik yıl dönümünde, yıllar önce gelin arabası olarak kullanmış oldukları otomobili, özene bezene aynı şekilde süsleyerek karşılarına çıktı. Düğünlerinde gelin arabası olarak kullandıkları aracı bu halde görmek, Çınar’a büyük mutluluk yaşattı ve çift, adeta düğün günlerine geri döndü. Mahmut Çınar, “Daha 9-10 yaşlarındayken arabaya binip kullanıyormuş gibi yapıyordum. O zaman çok hevesliydim. O yıllarda, diplomanı aldıktan sonra dayım bana bu arabayı hediye edeceğini söylemişti. Geçen yıl sözünde durarak bana bu aracı hediye etti. Bugün de dayımın 42’nci evlilik yıl dönümüydü. Gelin arabası olan bu aracı yeniden süsleyerek onlara bir sürpriz hazırladım” dedi.

DUYGUSAL ANLAR YAŞANDI

Mahmut Çınar, aracın kendileri için çok büyük bir anlama sahip olduğunu belirterek hatıralarını yad ettiklerini ifade etti. “Kısa bir Sakarya turu attık. Onlar gelin-damat gibi arkada oturdu, ben arabayı kullandım. İnsanların tepkileri de çok güzeldi. Harika, heyecanlı ve mutlu bir gün geçirdik. Bu araba 1974 model ama 5-6 yaşındaki gibi diri. Dayım geçen yıl bana hediye ettikten sonra bakımını en iyi şekilde yaptım. Gözüm gibi bakıyorum bu araca. Maneviyatının yanında maddi bir değeri yok. Çok fazla anılarımız ve yaşanmışlıklarımız var. Çocukluğumuz bu arabada geçti” şeklinde konuştu. Dayısı Hayrettin Div ise, “Çok mutlu olduk ve bir o kadar da duygulandık. 42 yıl öncesine gittik diyebilirim. Ama bir yandan da bakıldığında sanki 4 yıl gibi geçmiş oldu” diye ekledi.