Sakarya’da Bisiklet Turu Yapıldı

Trafik Haftası Etkinlikleri Kapsamında Bisiklet Turu

Sakarya’da “Trafik Haftası” etkinlikleri çerçevesinde bir bisiklet turu düzenlendi. Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından organize edilen “11. Geleneksel Trafik Haftası Etkinlikleri” kapsamında, Demokrasi Meydanı’nda bir araya gelen bisiklet tutkunları, Sakarya Millet Bahçesi’ne kadar pedal çevirdi. Bu etkinlik, trafikte farkındalık oluşturmayı hedefliyor ve turun sonunda yapılan çekilişle, 10 kişiye bisiklet hediye edildi.

Büyükşehir Belediye Başkanı’ndan Açıklamalar

Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, gazetecilere, bugünün Anneler Günü olduğunu hatırlatarak, “Bu sabah annelerimizin elini öptük. Ardından da gençlerimizle, çocuklarımızla sporcu şehri, bisiklet şehri Sakarya’mızda bisiklet sürüşü yaparak Trafik Haftası’nı kutlama etkinliklerine katıldık.” şeklinde konuştu. Alemdar ayrıca, bir sonraki kutlama etkinliklerinde, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Büyükşehir Spor Daire Başkanlığı ve Adapazarı Belediyesiyle, Sakaryalıların spor yapmalarını teşvik etmek ve bisikleti ulaşım aracı olarak kullanmalarını sağlamak amacıyla 1000 bisiklet hediye etmeyi planladıklarını belirtti.

Katılımcıların Düşünceleri

Etkinliğe katılan Mustafa Güler, bisiklet tutkusunun kendisi için ayrı bir yere sahip olduğunu vurguladı. “Bu, iki teker sevdası, tedavisi olmayan bir hastalık. Zamanında genç takım kaptanıydım. Orada da lakabım kaptandı. Sonra zaman geçti. Gerçekten meslek olarak da kaptan oldum. Arkadaşlarımızla güzel gün geçirmek için geldik. Oğlum da yanımda.” ifadelerini kullandı. Hanife Çicil ise etkinlikte yer almanın kendileri için önemli olduğunu belirterek, “Amacımız, bisikleti trafikte biraz daha artırmak ve görünürlüğünü sağlamak aslında. Yani ‘yollarda, trafikte biz de varız’ demek için buradayız.” dedi.