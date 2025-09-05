Haberler

Sakarya’da Boğulma Tehlikesi Geçirdi

BOĞULMA TEHLİKESİ GEÇİREN ŞAHIS HAPSE GİRDİ

Sakarya’nın Karasu ilçesinde boğulma tehlikesi yaşayan ve cankurtaranlar tarafından kurtarılan bir kişinin kimlik denetimi sırasında 7 ayrı suç kaydının bulunduğu belirlendi. Ayrıca bu şahsın 22 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası olduğu ortaya çıktı. Denizden başarılı bir şekilde kurtarılan kişi, cezaevine gönderildi.

OLAYIN DETAYLARI

Filmlere konu olabilecek bu olay, Sakarya’nın Karasu ilçesinde yer alan Yalı Mahallesi Batı Karadeniz Caddesi’nin 6. kule mevkiinde gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, 37 yaşındaki Ö.K., yüzmek amacıyla denize girdi. Boğulma tehlikesi geçiren şahsa, cankurtaranlar zamanında müdahale ederek denizden çıkardı. Kimliğinin tespit edilmesi için Sahil Güvenlik Komutanlığı’na bağlı ekipler tarafından İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne götürülen şahsın arkasındaki suç kaydı dikkat çekti.

YASAL İŞLEM BAŞLATILDI

İlçe Emniyet Müdürlüğü’nde yapılan işlemler sonrasında Ö.K., adli makamlara sevk edildi. Yargı sürecinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı ve cezaevine gönderildi.

ÖNEMLİ

