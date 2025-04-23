Sakarya’da Çatışma, 5 Ölü, 3 Tutuklu

SİLAHLI ÇATIŞMA VE TUTUKLAMALAR

Sakarya’da iki aile arasında meydana gelen, 5 kişinin hayatını kaybetmesine neden olan silahlı çatışma üzerine 3 şüpheli gözaltına alındı ve sevk edildikleri mahkeme tarafından tutuklandı. Olay, 6 Nisan saat 01.00 sıralarında Serdivan ilçesi Beşköprü Mahallesi’nde gerçekleşti. Çocukların arasında çıkan bir tartışmanın büyümesi sonucunda Yıldız ve Özyurt aileleri arasında gerginlik baş gösterdi ve silahlı çatışmaya dönüştü. Site bahçesinde, taraflar birbirine tabanca ve tüfeklerle ateş açtı.

OLAYIN SONUÇLARI VE TUTUKLAMALAR

Silahlı çatışmada 5 kişi yaşamını yitirirken, 6 kişi de yaralandı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında toplam 11 kişi tutuklandı. Çatışmaya karıştığı belirlenen şüpheliler T.Y., A.Y. ve B.Y., dün sabah saatlerinde Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’ne giderek teslim oldu. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlanmasının ardından mahkemeye sevk edilip tutuklanarak cezaevine gönderilmesi suretiyle hukuki sürecin devam ettiği bildiriliyor.