Sakarya’da Çocuklar Çevre Temizliği Yaptı

ÇEVRE TEMİZLİĞİ ETKİNLİĞİ

Sakarya’da bulunan sevgi evlerinde kalan çocuklar, Gençlik Eğitimi Şube Müdürlüğü kurslarına katılan öğrencilerle birlikte Karadeniz kıyısındaki Karasu sahilinde çevre temizliği etkinliği düzenledi. Büyükşehir Belediyesinin yaptığı açıklamaya göre, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü iş birliğiyle gerçekleştirilen bu etkinlik, gençler ve çocuklar için hem çevre bilinci oluşturmayı hem de spor alışkanlığını geliştirmeyi amaçlıyor.

HAREKET VE DOĞA SEVGİSİ

Etkinlik süresince sevgi evlerinde yaşayan çocuklar ve kursiyer öğrenciler, Karasu Sahili’nde bir araya gelerek hem çevre temizliği yaptı hem de hafif fiziksel egzersizlerle spor yaptı. Renkli görüntülerin ortaya çıktığı bu organizasyon, spor alışkanlığını artırmayı ve doğa sevgisini, doğayı koruma ve temiz tutma bilincini güçlendirmeyi hedefliyor. “Çevreyi koru, hareket et, doğayı keşfet” mottosuyla hareket eden katılımcılar, daha sonra Acarlar Longozu’nda yürüyüş gerçekleştirerek doğayla iç içe bir gün geçirdi.

UZMAN REHBERLERLE DOĞA KEŞFİ

Bu program, uzman eğitmenler ve rehberler eşliğinde yapıldı. Yürüyüş sırasında çocuklara longozun yapısı ve bitki örtüsü hakkında detaylı bilgiler verildi. Böylelikle, etkinlik doğa yürüyüşü ve çevre koruma alanında farkındalık yaratma konularında önemli bir adım olmuş oldu.