Sakarya’da Cuma Namazı Sonrası Ziyaret

PEYGAMBER EFENDİMİZİN SAKAL-I ŞERİFİ ZİYARETE AÇILDI

Sakarya’nın Hendek ilçesinde, Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed’in Sakal-ı Şerif’i, cuma namazının ardından cemaatin ziyaretine açıldı. Hendek’te yer alan Dikmen Mahallesi Camii’ne getirilen bu kutsal emanet, namaz sonrası birçok vatandaş tarafından yoğun ilgiyle karşılandı. Cam fanus içinde korunan Sakal-ı Şerif’i görmek isteyenler, uzun kuyruklar oluşturarak sırayla ziyaret etti ve dualar etti. Cemaat, Sakal-ı Şerif’i öpüp yüzlerine sürerken, sevgilerini dile getirdi. Salavatlarla birlikte sırayla ziyaret edilen bu değerli parça, sunumun ardından tekrar muhafaza altına alındı.

İLK DEFA GÖRÜNCEKLER İÇİN MUTLULUK VERİCİ

Sakal-ı Şerif’i ilk defa görmenin mutluluğunu yaşayan Mücahit Akgün, “Peygamber Efendimizin Sakal-ı Şerif’ini görmek güzel bir duygu. Bu zamana kadar görmemiştim, burada nasip oldu. Bu imkanı verenlere teşekkür ediyorum. Mutlu oldum, bu zamana kadar görmemiştim, ilk defa gördüm güzel bir duygu” dedi.

CEMAAT İÇİN ÖZEL BİR ANLAM TAŞIYOR

Dikmen Mahallesi Merkez Cami İmamı Muhammet Fatih Kadıoğlu da, “Rabbimize sonsuz hamd-ü senalar olsun ki bizlere Peygamber Efendimizin doğum günü olan Mevlid Kandili’ne ulaştırdı. Bizler de Peygamber Efendimizin doğduğu haftaya denk gelmek münasebeti ile Sakal-ı Şerif’ini buraya getirmek nasip oldu. Burada Sakal-ı Şerif’i cemaatin ziyaretine açtık, vatandaşlar teker teker ziyaretlerini gerçekleştirdiler” diye konuştu.