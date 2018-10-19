Sakarya’da 7 kişiye DEAŞ tutuklaması

Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte yuvalanan eli kanlı terör örgütü DEAŞ ile bağlantılı 8 şüpheliden 7’si tutuklandı.

Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri terör örgütlerine yönelik yürüttükleri kararlı operasyonlarına hız kesmeden devam ediyor. DEAŞ terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve eylemlerinin önlenmesi amacıyla devam eden çalışmalar kapsamında, terör örgütü ile bağlantılarının bulunduğu öğrenilen 8 şüpheli gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Adliyeye sevk edilen 1 şüpheliye adli kontrol kararı uygulanırken, diğer 7 şüpheli ise “Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma” suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

TRT