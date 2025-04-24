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Sakarya’da Deprem Anında Panik Yaşandı

DEPREM ANLARINDA PANİK HALLERİ

İstanbul’un Silivri ilçesi açıklarında gerçekleşen 6.2 büyüklüğündeki depremin Sakarya’da hissedilmesi, tıraş olan bir berberin paniğe kapılmasına neden oldu. Deprem, Marmara Denizi’nde dün saat 12.49’da meydana geldi ve yaklaşık 13 saniye sürdü. Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde bir berber, o sırada tıraş ettiği müşterisini koltukta bırakarak panik içinde dışarı çıktı. Tıraş olan kişi koltukta kalırken, müşteri sırada bekleyen diğer iki kişi de kendilerini sokağa attı. Yaşanan bu anlar, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

PANİK ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Adapazarı’ndaki başka bir berberde de deprem esnasında içeride bulunanların panikleyerek sokağa çıktığı anlar güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Güvenlik görüntüleri, yaşanan korkunun boyutunu net bir şekilde ortaya koyuyor.

HABER: Serhat YILMAZ/ADAPAZARI (Sakarya)

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