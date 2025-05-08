Sakarya’da Drift Yapan Lüks Araç Şoku

DÖNEL KAVŞAKTA YAŞANAN OLAY

Sakarya’nın Sapanca ilçesinde, bir kişinin dönel kavşakta drift yapan lüks otomobili elinde tabureyle kovaladığı anlar, güvenlik kamerasına yansıdı. Olay, Kırkpınar Mahallesi Bağdat Caddesi’nde gece saatlerinde meydana geldi. İki sürücü otomobilleriyle dönel kavşakta drift yaparken, gürültüden rahatsız olan bir kişi, oturduğu tabureyi eline alarak otomobili kovaladı.

GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, lüks otomobilin drift yapması, bir kişinin elinde tabureyle otomobili kovalaması ve ardından otomobilin bölgeden hızla uzaklaşması görülüyor. Yaşanan bu ilginç anlar dikkat çekti.