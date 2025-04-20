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Sakarya’da Düğün Kavgası Yaşandı

KAVGA, DÜĞÜNDE KAOS YARATTI

Sakarya’nın Söğütlü ilçesinde gerçekleşen bir düğünde gençler arasında çıkan kargaşa, eğlencenin yerini kaosa bıraktı. Olay anları cep telefonu kameralarıyla kayıt altına alındı. Edinilen bilgilere göre, Söğütlü Fındıklı Ortaokulu bahçesinde düzenlenen düğünde, kimliği henüz belirlenemeyen bazı gençler arasında bilinmeyen bir neden nedeniyle tartışma başladı. Kısa süre içerisinde büyüyen bu tartışma, kavgaya dönüştü.

Yaşanan arbede nedeniyle düğün davetlileri neye uğradığını şaşırdı. Bazı katılımcılar, tarafları ayırmak için araya girmeye çalıştı. Kavga esnasında havaya da silah sıkılması, durumu daha da panik dolu hale getirdi. Kalabalık, ne yapacağını bilemez bir halde düğün alanında koşuşturdu ve büyük bir kargaşa ortamı oluştu. Olay, jandarma ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

JANDARMA İNCELEME BAŞLATTI

Öte yandan, kavga anları çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonları ile kaydedildi. Jandarma ekipleri tarafından olayla ilgili soruşturma başlatıldı ve yaşananlarla ilgili detaylı bir inceleme yapılacağı bildirildi.

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