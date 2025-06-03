Sakarya’da Durdurulan Kamyonette Midye Bulundu

DURUMDAN ŞÜPHELENİLDİ

Anadolu Otoyolu’nun Sakarya geçişinde, jandarma ekipleri tarafından durdurulan bir kamyonda yapılan incelemeler sonucunda, resmi evrak ve veteriner sağlık raporu bulunmayan 5 ton 400 kilogram deniz midyesi ele geçirildi. Olay, Ankara istikametinde ilerleyen kamyonetin sürüşünün şüpheli bulunmasıyla başladı. Kamyonet, Hanlıköy Mahallesi mevkiinde durdurularak kontrolden geçirildi.

CEZA UYGULAMALARI

Kamyonette yapılan arama sonucunda 380 çuval deniz midyesinin yaklaşık değerinin 3 milyon TL olduğu belirlendi. Yapılan detaylı incelemede, taşımanın yasal olmayan bir şekilde yapıldığı ve gerekli belgelerin eksik olduğu tespit edildi. Bu sebeple, araç sahibi ve sürücüsüne toplam 62 bin 363 lira ceza uygulandı. Bunun içerisinde karayolları taşıma kanununa göre 24 bin 593 TL, su ürünleri kanunu çerçevesinde ise 37 bin 770 TL ceza yer aldı.

ELE GEÇİRİLEN ÜRÜNLERİN İMHASI

Tespit edilen sağlıksız deniz midyeleri, usulüne uygun bir şekilde imha edildi. Olay, kamu sağlığını tehlikeye atan deniz ürünlerinin denetim altına alınmasının önemini bir kez daha gösterdi. Bu tür uygulamalar, gıda güvenliği ve tüketici sağlığının korunması açısından kritik bir öneme sahip.