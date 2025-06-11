Gündem

Sakarya’da E.K. Vuruldu, R.D. Gözaltında

sakarya-da-e-k-vuruldu-r-d-gozaltinda

OLAYIN GERÇEKLEŞTİĞİ YER

Zonguldak’tan Kurban Bayramı’nda ziyarette bulunmak üzere Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde bulunan Papuçcular Mahallesi’ne giden E.K. (48) ile eski eşi R.D. (42) arasında bir tartışma yaşandı.

TARTIŞMANIN BÜYÜMESİ

Yaşanan tartışmanın ilerlemesiyle birlikte R.D., yanında taşıdığı tabancayla E.K.’ye ateş etti. E.K. bu saldırıda yaralandı. Olayın ardından sağlık ve polis ekiplerine haber verildi.

Sağlık ekipleri, E.K.’ye olay yerinde ilk müdahaleyi yaptıktan sonra Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırdı. Yaralı E.K.’nin durumunun ciddiyetini koruduğu ifade edildi. Olayla ilgili olarak gözaltına alınan R.D.’nin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

ÖNEMLİ

Gündem

14 Saat Sırasında Su Olmayacak

İstanbul'da su kesintisi yaşanacak. İSKİ, Bahçelievler, Esenler, Bağcılar ve Güngören'de belirli hatlarda 14 saat boyunca suyun kesileceğini açıkladı.
Gündem

İSKİ, Su Kesintisi Duyurdu: 14 Saat

İstanbul'da bazı bölgelerde, İSKİ'nin yapacağı altyapı çalışmaları nedeniyle toplam 14 saatlik su kesintisi yaşanacak. Kesintiden Bahçelievler, Esenler, Bağcılar ve Güngören etkilenecek.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.