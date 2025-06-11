Sakarya’da E.K. Vuruldu, R.D. Gözaltında

OLAYIN GERÇEKLEŞTİĞİ YER

Zonguldak’tan Kurban Bayramı’nda ziyarette bulunmak üzere Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde bulunan Papuçcular Mahallesi’ne giden E.K. (48) ile eski eşi R.D. (42) arasında bir tartışma yaşandı.

TARTIŞMANIN BÜYÜMESİ

Yaşanan tartışmanın ilerlemesiyle birlikte R.D., yanında taşıdığı tabancayla E.K.’ye ateş etti. E.K. bu saldırıda yaralandı. Olayın ardından sağlık ve polis ekiplerine haber verildi.

Sağlık ekipleri, E.K.’ye olay yerinde ilk müdahaleyi yaptıktan sonra Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırdı. Yaralı E.K.’nin durumunun ciddiyetini koruduğu ifade edildi. Olayla ilgili olarak gözaltına alınan R.D.’nin emniyetteki işlemleri devam ediyor.