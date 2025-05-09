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Sakarya’da Eğitici Etkinlikler Düzenlendi

GENÇ YEŞİLAY TOPLULUĞU’NUN ETKİNLİĞİ

SUBÜ Genç Yeşilay Topluluğu, ÜNİDES projesi çerçevesinde Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Onkoloji Bölümü’nde tedavi gören çocuklarla buluşarak eğitici etkinlikler düzenliyor. Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) bünyesinde yer alan Genç Yeşilay Topluluğu, Gençlik ve Spor Bakanlığı Üniversite Öğrenci Toplulukları İş Birliği ve Destek Programı (ÜNİDES) kapsamında kabul edilen ‘Umut Atölyesi’ isimli proje ile bu etkinlikleri gerçekleştiriyor.

ÇOCUKLAR İÇİN EĞİTİCİ AKTİVİTELER

Topluluk üyesi öğrenciler, proje dahilinde Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Onkoloji Bölümü’nde tedavi gören çocuklara yönelik; robotik oyunlar, sanatsal etkinlikler ve sosyal etkileşimi artırmaya yönelik aktiviteler düzenledi. Bu süreçte, Sağlık Bilimleri Fakültesi öğrencileri değerli uygulama deneyimleri kazanırken, çocukların fiziksel aktiviteleri ve sosyal becerileri de desteklenmiş oldu.

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