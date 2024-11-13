Sakarya’da Ele Geçirilen Uyuşturucu Operasyonu!

JANDARMA UYUŞTURUCU OPERASYONU YAPTI

Sakarya İl Jandarma Komutanlığı, sorumluluk alanında uyuşturucu ticareti ve imalatına dair sıkı çalışmalar yürütüyor. Bu kapsamda Karasu ilçesinde yapılan operasyonda A.M. (32), M.K. (31), F.T. (30) ve M.D. (26) adlı şüphelilerin gözaltına alındığı öğrenildi.

ELEKTRİK KUTUSUNDAN UYUŞTURUCU ÇIKTI

Operasyon sırasında 205 gram metamfetamin, 125 adet tabanca fişeği, 4 cep telefonu, 2 hassas terazi, 2 tablet, 2 dizüstü bilgisayar, 2 uyuşturucu kullanma aparatı ve 1 ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Özellikle elektrik kutusundan çıkan uyuşturucu, dikkatleri üzerine çekti.