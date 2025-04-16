Sakarya’da Engelli Vatandaşı Dolandırdılar

DOLANDIRICILAR YAKALANDI

Sakarya’da, yüzde 40 engeli bulunan bir bireyin banka hesaplarına izni olmadan erişen 4 kişi, gerçekleştirilen operasyonla yakalanarak tutuklandı. Olayla ilgili bilgiler doğrultusunda, dolandırıcıların hedef aldığı engelli vatandaş, 500 bin TL’lik mağduriyet yaşadı. Engelli vatandaşın durumu fark etmesi ve ihbar etmesiyle birlikte, polis ekipleri harekete geçti.

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı’nın koordinesinde, Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, “Bilişim Sistemlerinin Kullanılması Suretiyle Nitelikli Dolandırıcılık ve Bilişim Yolu ile Hırsızlık” suçları kapsamında çalışma başlattı. Yapılan titiz incelemelerin ardından dolandırıcılar tespit edildi.

ŞAHISLAR TUTUKLANDI

Elde edilen bilgilerin ardından, haksız kazanç elde ettiği belirlenen 4 şahıs, polis operasyonuyla gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edilen kişilerin, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildiği bildirildi.