Sakarya’da Fabrikada Yangın Çıktı

YANGIN KAZASININ NEDENİ BELİRSİZ

Yangın, Sakarya’nın Adatepe Mahallesi’nde bulunan bir fındık kırım fabrikasının depo bölümünün arka kısmında meydana geldi. Henüz sebebi bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın, kısa süre içinde alevler tarafından büyüdü.

İHBAR ÜZERİNE İTFAİYE EKİPLERİ GÖREVE BAŞLADI

Yangının fark edilmesi ile birlikte 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulunuldu. Gelen ihbar üzerine, yangın mahalline hem merkez hem de çevre ilçelerden itfaiye ekipleri yönlendirildi. Alevler hızla işletmenin depo bölümüne, ardından da fabrikaya yayıldı.

MÜDAHALELER DEVAM EDİYOR

İtfaiye ekiplerinin yangına müdahaleleri devam ediyor. Yangının kontrol altına alınması için çalışmalar sürüyor.