Haberler

Sakarya’da Farklı Noktalarda Kazalar

TRAFİK KAZALARI KAMERALARA YANSIDI

Sakarya’da geçtiğimiz ay kentin çeşitli yerlerinde farklı trafik kazaları meydana geldi. Bu kazalar, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameraları tarafından kaydedildi. Kavşaklarda yaşanan kazaların anları, sürücülerin ışık ihlali, hatalı dönüş ve aşırı hız gibi davranışları nedeniyle oluştu.

KAZALARDA YARALI YOK, HASAR VAR

Olayların çoğu, kentin ana yollarında meydana geldi. Bu kazalarda yaralanma durumu yaşanmazken, araçlarda maddi hasar olduğu bildirildi. Sakarya’daki trafik kazalarının sıklığı, güvenlik önlemlerinin artırılması gerektiğini gösteriyor.

ÖNEMLİ

Haberler

Aydın, “Terörsüz Türkiye” Vurgusu Yaptı

Bakan Yardımcısı Ahmet Aydın, 'Terörsüz Türkiye' sürecinin önemine dikkat çekerek toplumsal birlikteliğin korunmasını istedi ve siyasal çatışmalardan uzak durulması gerektiğini vurguladı.
Haberler

Muş’ta Trafik Kazasında 8 Yaralı Bulundu

Muş'ta meydana gelen otomobil kazasında 8 kişi yaralanırken, bunlardan 3'ünün durumu ciddi. Olay yerine acil hizmet ekipleri sevk edildi.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.