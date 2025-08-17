Sakarya’da Farklı Noktalarda Kazalar

TRAFİK KAZALARI KAMERALARA YANSIDI

Sakarya’da geçtiğimiz ay kentin çeşitli yerlerinde farklı trafik kazaları meydana geldi. Bu kazalar, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameraları tarafından kaydedildi. Kavşaklarda yaşanan kazaların anları, sürücülerin ışık ihlali, hatalı dönüş ve aşırı hız gibi davranışları nedeniyle oluştu.

KAZALARDA YARALI YOK, HASAR VAR

Olayların çoğu, kentin ana yollarında meydana geldi. Bu kazalarda yaralanma durumu yaşanmazken, araçlarda maddi hasar olduğu bildirildi. Sakarya’daki trafik kazalarının sıklığı, güvenlik önlemlerinin artırılması gerektiğini gösteriyor.