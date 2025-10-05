Sakarya’da Filistin’e Destek Yürüyüşü Gerçekleştirildi

YÜRÜYÜŞ GERÇEKLEŞTİ

Sakarya’da, Filistin’e Destek Platformu öncülüğünde “Özgürlüğe Yürüyoruz” temalı bir yürüyüş yapıldı. Aksa Tufanı’nın yıl dönümüne iki gün kala düzenlenen bu etkinlikte, vatandaşlar Gazze’ye destek vermek amacıyla bir araya geldi. Yürüyüş, Sakarya Millet Bahçesi önünden başlayıp Kent Meydanı’nda sona erdi.

KATILIM YOĞUNDU

Filistin’e destek vermek amacıyla yapılan yürüyüşe pek çok sivil toplum kuruluşu temsilcisi ve vatandaşların yanı sıra, siyasi isimler de katıldı. Etkinliğe, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, Sakarya milletvekilleri Murat Kaya ve Ertuğrul Kocacık, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, AK Parti İl Başkanı Yunus Tever, Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu, Serdivan Belediye Başkanı Osman Çelik, Söğütlü Belediye Başkanı Selçuk Kurt ve Sakarya Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Ekrem Yüce yer aldı.

DUA VE SLOGANLARLA TAMAMLANDI

Kent Meydanı’nda konuşma yapan Sakarya İl Müftüsü ve Sakarya Filistin’e Destek ve Milli İrade Platformu Başkanı Mehmet Aşık, birlik ve beraberlik mesajı vererek, “Biz bir oldukça bu ümmeti hiçbir güç susturamaz. Gücümüz imanımızdan gelir.” dedi. Konuşmasının ardından, meydanda toplanan kalabalık hep birlikte dua etti. Yürüyüş, sloganlar ve tekbirlerle sona erdi.