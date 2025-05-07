Sakarya’da Geleneksel Okçuluk Şampiyonası

GELENEKSEL TÜRK OKÇULUĞU ŞAMPİYONASI İKİNCİ KEZ SAKARYA’DA DÜZENLENİYOR

Geleneksel Türk Okçuluğu Şampiyonası, ikinci kez Sakarya’nın Karasu ilçesinde gerçekleştiriliyor. Üniversite öğrencileri, ata sporunu yaşatmak amacıyla düzenlenen bu etkinlikte derece elde etmek için mücadele ediyor. Sakarya, bu yıl 6’ncısı yapılan 2025 yılı Yurtlar Arası Spor Ligi (YURTLİG) Türkiye Birinciliği Geleneksel Türk Okçuluğu Şampiyonası’na ev sahipliği yapıyor. Karasu Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü, geçen yıl ilk kez ev sahipliği yaptığı şampiyona kapsamında, bu yıl 47 erkek ve 57 kız sporcu ile birlikte 11 ulusal hakem ve 32 görevliyi misafir ediyor.

KATILIMDAKİ ARTIŞ VE TEDBİRLER

Geçen yıla nazaran katılımın daha yoğun olduğunu paylaşan Karasu Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Kemal Ataç, “Her türlü tedbirimizi aldık. Bu şampiyona ilçemiz ve ilimiz için gurur verici. Şampiyonaya en güzel şekilde ev sahipliği yapmaya çalışıyoruz” diye ifade etti. Şampiyona katılımcılarından Döne İrem Denizci, ok atarken duyduğu keyfi aktararak, “İnsanların keyif aldığı yerde durması gerektiği” mesajını verdi.

SPORCULARIN HEDEFİ

Sakaryalı sporcu Şevval Gürtekin, turnuvaya en iyi şekilde hazırlandıklarını belirterek şampiyonluk hedefinde olduklarını açıkladı. Diğer bir sporcu Seher Avcı ise, “Bize ikinci kez ev sahipliği yapan Sakarya’ya teşekkür ediyoruz. Geçen yıl keyif almıştık. Herkes bu sporu yapmalı ve kendini bu alanda geliştirmeli” dedi. Azra Miray Bolat, “Bu sporda yeni olduğum için biraz telaşlıyım ve heyecanlıyım. Önemli olan eğlenmek” şeklinde konuştu.

TURNUVANIN KATEGORİLERİ

Turnuva, büyük kadınlar ve büyük erkekler olmak üzere iki ana kategoride gerçekleşecek.