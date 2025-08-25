Sakarya’da Genç Tamirci Kutlandı

GENÇ TAMİRCİYE GELENEKSEL KUTLAMA

Sakarya’da, çıraklık sürecinden ustalığa geçen genç bir tamirci, iş arkadaşları tarafından özel bir kutlama ile karşılandı. Meslektaşları, bu önemli geçişi anmak amacıyla ilginç bir ritüel gerçekleştirdi.

İLGİ ÇEKEN RİTÜEL

Gencin üzerine motor yağı, un, ketçap ve yumurta dökme geleneği, eğlenceli bir tören haline geldi. Bu renkli uygulama sonucu genç tamirci, kat kat karışımlar sebebiyle tanınamayacak bir duruma geldi.

SOSYAL MEDYADA BÜYÜK İLGİ

O anların cep telefonu kamerasıyla kaydedilmesi, kutlamanın sosyal medyada hızla yayılmasına olanak sağladı. Kısa süre içerisinde yüzlerce kullanıcı tarafından izlenen bu komik anlar, geniş bir kitleye ulaşarak büyük ilgi gördü.