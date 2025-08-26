Haberler

Sakarya’da Genç Ustalık Belgesi Aldı

USTALIK BELGESİ TÖRENİNE DİKKAT ÇEKEN AN

Gencin ustalık belgesi aldığı bir törende başından motor yağı döküldü. Çıraklıktan ustalığa geçişinde yaşanan bu olay, cep telefonu ile kaydedildi.

GÖRÜNTÜLER VE REAKSİYONLAR

Kaydedilen görüntülerde, gencin başına yağ dökülmesi ile beraber, etraftaki insanların bu durumu gülerek izlediği gözlemlendi. Sosyal medyada paylaşılan video “Mutlu son” notuyla geniş bir kitleye ulaştı.

SOSYAL MEDYADA TEPKİLER

Söz konusu görüntüler, kısa sürede ilgi çekti ve birçok sosyal medya kullanıcısı “Bu nasıl gelenek?” diyerek durumu eleştirdi. Bu uygulama, tartışmalara neden oldu.

ÖNEMLİ

Kamil Kuru, Mezarlığa Defnedildi Bugün

Bartın'ın Ulus ilçesinde kaybolan 61 yaşındaki Kamil Kuru'nun cesedi derede bulundu. Cenazesi Merkez Ulu Camii'nde düzenlenen törenle defnedildi.
Edirne M.E. Müdürü Yılmaz, hazırlıkları sürdürüyor

Edirne'de eğitim hazırlıklarını denetleyen Milli Eğitim Müdürü Ferhat Yılmaz, 2025-2026 Eğitim-Öğretim Yılı için gerekli önlemlerin alındığını duyurdu.

