Sakarya’da Genç Ustalık Belgesi Aldı

USTALIK BELGESİ TÖRENİNE DİKKAT ÇEKEN AN

Gencin ustalık belgesi aldığı bir törende başından motor yağı döküldü. Çıraklıktan ustalığa geçişinde yaşanan bu olay, cep telefonu ile kaydedildi.

GÖRÜNTÜLER VE REAKSİYONLAR

Kaydedilen görüntülerde, gencin başına yağ dökülmesi ile beraber, etraftaki insanların bu durumu gülerek izlediği gözlemlendi. Sosyal medyada paylaşılan video “Mutlu son” notuyla geniş bir kitleye ulaştı.

SOSYAL MEDYADA TEPKİLER

Söz konusu görüntüler, kısa sürede ilgi çekti ve birçok sosyal medya kullanıcısı “Bu nasıl gelenek?” diyerek durumu eleştirdi. Bu uygulama, tartışmalara neden oldu.