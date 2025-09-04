Sakarya’da Gizli Kamera Gelişmesi: Mahkeme Kararı Çıktı

GİZLİ KAMERA SKANDALINDA YENİ GELİŞMELER

Sakarya’nın Sapanca ilçesinde 30 Mart’ta yaşanan ve Türkiye’de geniş yankı uyandıran bungalovdaki gizli kamera olayıyla ilgili yeni bir gelişme gerçekleşti. Gizli kamerayla izleme yaptığı iddiasıyla tutuklanan 2 sanığın yargılanma süreci devam ediyor. Duruşma, Sapanca 2. Asliye Ceza Mahkemesinde yapıldı ve tutuklu sanıklar H.K. ve T.S, müştekiler M.K. ve eşi P.K. ile taraf avukatları duruşmaya katıldı.

TUTUKLU SANIKLARDAN AÇIKLAMALAR

Celse arasında gelen belgelerin duruşma tutanağına geçirilmesinin ardından söz alan sanık H.K, “Kamera meselesini olaydan bir gün sonra öğrendim. Telefonu kendi rızamla polislere teslim ettim, veri silinmesi gibi bir durum söz konusu değildir. Kendim teslim oldum, kaçmaya bile teşebbüs etmedim. Bu sebeple tahliyemi talep ederim.” ifadelerini kullandı. Öte yandan sanık T.S. işletmenin finansörü olduğunu belirterek, “Olayla tek alakam, ampulde bulunan parmak izimdir.” dedi. T.S, ayrıca, “Ampulü diğer ampullerden farklı olarak görmediğim için çekmeceye koyduğumu hatırlıyorum.” diyerek, bu durumun kendisinin suçlu olduğu anlamına gelmeyeceğini belirtti.

MÜŞTEKİLERİN TALEPLERİ

Müştekiler, bungalova geldiğinde sanık H.K’nın o an yan bungalovla ilgilendiğini vurguladı ve bu nedenle bazı şeyleri hatırlayamadıklarını dile getirdi. Ayrıca müşteki M.K, “Biz özür dilenmediğini düşündük, mağdur ve şikayetçiyiz.” diyerek, yaşanan durum karşısındaki rahatsızlıklarını ifade etti.

TANIK BEYANLARI VE SAVCILIK GÖRÜŞÜ

Tanık olan emniyet görevlisi R.E, ihbar üzerine bungalovda bulunduklarını ve jakuzi üzerinden ampul şekliyle gizli bir kamera tespit ettiklerini belirtti. “Biz oradayken ışık tamamen söndü.” diyen R.E, diğer tanıkların da benzer şekilde ışık gördüğünü aktardı. Sanık avukatları, tanık ifadelerinde müvekkilleri aleyhine olan hususları kabul etmediklerini belirterek, sanıkların tahliyesini talep etti.

TUTUKLU SANIKLAR İÇİN TAHLİYE KARARI VERİLDİ

Cumhuriyet savcısının görüşünün ardından, sanıkların yaklaşık 4 aydır tutuklu bulunmaları, delillerin toplanmış olması ve ceza miktarlarının alt sınırları dikkate alınarak tahliye talepleri değerlendirildi. Hakim, sanıkların tahliyesine karar vererek, eksiklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

OLAYIN GEÇMİŞİ VE KAPSAMI

Sakarya Valiliği’nin 30 Mart 2025’te Sapanca ilçesindeki bungalovda gizli kamera ile izleme yapıldığına dair kamuoyuna yansıyan iddialar üzerine harekete geçtiği bildirildi. Başlatılan adli ve idari tahkikatta işletme sahibi H.K. ve T.S. gözaltına alınmıştı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, hakimlikçe tutuklandı ve işletme süresiz mühürlendi. Sapanca Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, H.K. ve T.S. hakkında “özel hayatın gizliliğini ihlal” suçundan toplamda 1 yıl 6 aydan 4 yıl 6 aya kadar hapis cezası talep ediliyor.