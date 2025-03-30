Sakarya’da Gürültü Kavgası: 2 Yaralı, 8 Gözaltı

GÜRGÜRTÜ NEDENİYLE ÇIKAN KAVGA

Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde gürültü sebebiyle yaşanan kavga büyük bir olay haline dönüştü. İki kişi darp edilerek yaralanırken, toplamda 8 kişi de gözaltına alındı. Yaralılardan birinin emekli polis olduğu bilgisi alındı.

KAVGA VE GÖZALTLAR

Karaağaç Bulvarı üzerindeki bir tekel bayiinde gürültü nedeniyle tartışma başladı ve bu tartışma kavgaya dönüştü. Olay sırasında tekel bayisinde bulunan iki kişi ağır şekilde darp edildi. Yaralıların durumu yetkililere bildirildiğinde, olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi yönlendirildi. İlk müdahalesi yapılan yaralılar hastaneye götürüldü. Kavga sırasında olay yerinde bulunan insanların yakınları, polislere karşı zorluk çıkartmaya çalıştı ve polis ekipleri, kalabalığı güçlükle kontrol altına aldı. Bu süreçte 8 kişi gözaltına alındı. Olayla ilgili başlatılan incelemede, olay yerinde bir adet silah bulunduğu da tespit edildi.