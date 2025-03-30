Sakarya’da Gürültü Sebebiyle Çıkan Kavga

OLAYIN GERÇEKLEŞTİĞİ ADRES

Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde, gürültü nedeniyle meydana gelen bir çatışmada ortam adeta savaş alanına döndü. Yaşanan kavga sonucunda iki kişi yaralanırken, 8 kişi de gözaltına alındı. Yaralılar arasında bulunan şahıslardan birinin emekli bir polis olduğu öğrenildi.

TARTIŞMANIN SEBEBİ GÜRÜLTÜYDÜ

Karaağaç Bulvarı üzerinde bulunan bir tekel bayisinde, iki kişi ile bir grup arasında gürültü sebebiyle tartışma çıktı. Bu tartışma kısa sürede kavgaya dönüşerek, kaosa neden oldu. Kavganın şiddetiyle birlikte iki kişi darp edilerek yaralandı. Yaralılara ilk müdahale yapıldıktan sonra hastaneye sevk edildi.

Olay yerine intikal eden çok sayıda polis ve sağlık ekibi, durumu kontrol altına almaya çalıştı. Kavga sırasında durumu öğrenen şahısların yakınları, polislere zor anlar yaşatarak olay yerinde gerginliğe yol açtı. Polis ekipleri, grubu güçlükle dağıtarak 8 kişiyi gözaltına aldı. Olayla ilgili inceleme başlatılırken, olay yerinde bir adet silah bulundu.