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Sakarya’da İHA Bulundu, İnceleme Başlatıldı

İHA BULUNMASI HAKKINDAKİ BİLGİLER

Sakarya’nın Karadeniz kıyısındaki Karasu ilçesinde, saat 09.30 civarında Karasu Halk Plajı 28. kule önlerinde bir insansız hava aracı (İHA) tespit edildi. Plajda bulunan vatandaşlar, durumu hemen Karasu İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bildirdi.

İHA’NIN EMNİYET EKİPLERİ TARAFINDAN ALINMASI

Emniyet ekipleri, IHA’yı alarak koruma altına aldı. Ardından, söz konusu İHA Sakarya Sahil Güvenlik Karakol Komutanlığı’na teslim edildi. Ekipler, burada yapılan ilk değerlendirmede İHA’nın fabrikasyon olmadığı, el yapımı bir şekilde ve atölye ortamında üretildiğini belirledi.

İHA’NIN MENŞEİ VE İNCELEME SÜRECİ

Menşei belli olmayan bu cismin, Ukrayna-Rusya savaşı nedeniyle belirli bölgelerden sürüklenerek gelmiş olabileceği düşünülüyor. İHA’nın detaylı teknik incelemesi için Sualtı Savunma (SAS) ekiplerinin pazartesi günü bölgede çalışma yapacağı belirtildi. Bu süre boyunca İHA güvenli bir alanda muhafaza edilecek. Olayla ilgili inceleme başlatıldığı da bildirildi.

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