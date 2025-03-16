Sakarya’da İhlas Çalışanları İftarda Buluştu

RAMAZAN İFTAR TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİ

Sakarya’da İhlas Pazarlama ve Türkiye Gazetesi çalışanları, Ramazan ayının anlamını paylaşmak amacıyla düzenlenen iftar organizasyonunda bir araya geldi. Sıcak bir aile ortamında yapılan iftara yoğun ilgi gösterildi. İhlas Pazarlama Sakarya Temsilciliği, bu özel ayın bereketini ve birlikteliğini kutlamak için çalışanları bir araya getiren bir iftar programı düzenledi.

BULUŞMA NOKTASI AİLE SOFRASI

Adapazarı ilçesindeki bir restoranda gerçekleştirilen iftar etkinliğine İhlas Pazarlama Sakarya Bölge Müdürü Mehmet Gündoğdu ev sahipliği yaptı. Yaklaşık 85 İhlas çalışanının katıldığı programda, Gündoğdu katılımcılara teşekkür ederek, “Ramazan ayı, toplumsal dayanışma ve kardeşliği pekiştirmenin en güzel zamanlarından biri” ifadesini kullandı. Sevgi, muhabbet ve birlik beraberlik içerisinde çalışmanın önemine dikkat çekti.

SOHBETLERLE DOLU BİR GECE

İftar vakti öncesinde çalışanlar arasında samimi sohbetler gerçekleşti. Akşam ezanının okumasıyla birlikte oruçlarını açan çalışanlar, birlikte bu özel anı paylaştı.