Sakarya’da İki Araç Çarpıştı, 7 Yaralı

ADAPAZARI’NDA KAZA: 1’İ AĞIR 7 YARALI

Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde meydana gelen bir trafik kazasında, iki otomobilin çarpışması sonucu toplamda 1’i ağır, 7 kişi yaralandı. Kaza, Prof. Dr. Sabahattin Zaim Bulvarı üzerinde, 15 Temmuz Camili Mahallesi mevkiindeki ışıklı kavşakta gerçekleşti. B.T. yönetimindeki 34 UG 5106 plakalı otomobil ile E.D. idaresindeki 54 ADD 853 plakalı otomobil çarpıştı.

KAZA ANI VE MÜDAHALE

Olayın ardından, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri yönlendirildi. Kazada yaralanan sürücüler ile otomobillerde bulunan Ü.B, S.A, F.D, N.D ve S.D, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından hızlı bir şekilde kentteki hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan sürücü B.T’nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.