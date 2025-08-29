Sakarya’da İnşaat Kabloları Çalındı

ÇALINAN KABLOLARIN MİKTARI VE MALİYETİ

Sakarya’nın Kaynarca ilçesinde yapım aşamasında olan bir inşaatta yaklaşık 150 bin TL değerinde kablolara hırsızlık yapıldı. Elektrik teknisyeni, ilçede daha önce böyle bir olayın yaşanmadığını dile getirdi. Olay, Orta Mahalle’de bulunan Adnan Kumru’ya ait inşaat halindeki binada meydana geldi. Kimliği belirsiz kişi ya da kişiler, elektrik teknisyenleri tarafından çekilen kabloları keserek çaldığı iddia edildi.

OLAY YERİNDE YAPILAN ÇALIŞMALAR

Hırsızlık durumu yetkililere bildirildi ve bölgeye jandarma ekipleri yönlendirildi. Olay yerinde yapılan inceleme sonucunda ekipler, detaylı bir soruşturma başlattı. Elektrik teknisyeni Ümit Erel, konuya ilişkin, “İnşaata çektiğimiz besleme ve zayıf akım kablolarını kontrol için buraya geldiğimizde hırsızlık olayının yaşandığını gördük” şeklinde açıklamada bulundu.

İLGİLİ KABLOLARDAKİ HASAR

Erel, açıklamasında, “Bakır olan besleme kablolarının uçları kesilip çalınmış. Diğer zayıf akım kablolarında herhangi bir sıkıntı yok ama besleme kablolarının hepsi kopartılarak çalınmış. Komple yenileyeceğiz bu sistemi. Yaklaşık olarak 150 bin TL’ye yakın bir maliyeti var. Bu zamana kadar bu bölgede inşaatlardan kabloların çalındığını duymamıştık” dedi.