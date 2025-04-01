Sakarya’da Jandarmadan Uyuşturucu Operasyonu: 41 Tutuklu

UYUŞTURUCU OPERASYONLARIYLA MÜCADELE DEVAM EDİYOR

Sakarya’da jandarma ekipleri, son bir ay içinde gerçekleştirilen uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonları ile önemli bir başarı elde etti. 01-31 Mart 2025 tarihleri arasında yapılan 177 operasyonda, gözaltına alınan 213 şüpheliden 41’i tutuklanarak cezaevine gönderildi. Sakarya İl Jandarma Komutanlığı, bölgesinde uyuşturucu ticaretine ve kaçakçılığa geçit vermemek adına gerekli mücadeleyi sürdürüyor.

OPERASYONLARDAN ELDE EDİLENLER

Yapılan aramalarda, birçok uyuşturucu türü ve kaçak malzeme ele geçirildi. 3 bin 838 gram bonzai, 2 bin 163 gram kubar esrar, 931 gram metamfetamin gibi maddelerin yanı sıra, 20 gram bonzai ham maddesi, 14 gram skunk ve 27 kök kenevir de yakalandı. Ayrıca, operasyonlar sırasında 96 bin 400 adet makaron, 77 bin 915 adet dolu makaron ve 260 paket kaçak sigara gibi ciddi miktarda kaçak ürünler de ele geçirilerek suç unsurlarına geçit verilmediği bir kez daha gösterildi.

KAÇAKÇILIĞA AĞIR DARBE VURULDU

Ele geçirilen diğer malzemeler arasında, 30 adet elektronik sigara, 20 kilogram nargile tütünü, 2 adet tabanca ve 50 adet tabanca fişeği bulunuyor. Akabinde, 4 adet sahte pasaport, 1 adet sahte plaka ve 13 adet cep telefonu gibi unsurlar da tespit edildi. Tüm bu önlemlerle birlikte, Sakarya’da uyuşturucu ve kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesi açısından kararlılık devam ediyor.