Sakarya’da Jandarmadan Uyuşturucu Operasyonu Başarısı

UYUŞTURUCU OPERASYONU GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Sakarya’da jandarma ekipleri tarafından düzenlenen bir uyuşturucu operasyonunda, satışa hazır durumda uyuşturucu madde ile yakalanan iki kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi. Sakarya İl Jandarma Komutanlığı, sorumluluk alanında uyuşturucu madde imal ve ticaretine kesinlikle izin vermiyor.

ARİFİYE’DE OPERASYON GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Uyuşturucu ile yapılan mücadele çerçevesinde, jandarma ekipleri Arifiye ilçesinde bir adreste satışa hazır uyuşturucu bulunduğu bilgisini aldı. Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı’nın koordinesinde düzenlenen operasyonda, paketlenmiş olarak 420 gram bonzai, 15 kilogram bonzai hammaddesi olan 150 gram sıvı amfetamin ve iki cep telefonu ele geçirildi. Gözaltına alınan İ.Ş. ve E.P. isimli şahıslar, işlemlerinin ardından tutuklandı ve cezaevine gönderildi.