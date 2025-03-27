Sakarya’da Kaçak Akaryakıt Operasyonu

Sakarya’da polis ekiplerinin yürüttüğü operasyonda büyük miktarda kaçak akaryakıt ele geçirildi.

KAÇAK AKARYAKIT OPERASYONU

Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü, akaryakıt kaçakçılığına karşı sürdürülen çalışmalara hız kesmeden devam ediyor. Bu doğrultuda, Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde bir iş yerine ve bir tıra yönelik gerçekleştirilen operasyonda, toplamda 370 bin litre solvent karışımlı kaçak akaryakıt ele geçirildi.

Olayla ilgili olarak başlatılan incelemenin ardından, toplamda 2 şüpheli gözaltına alındı. Kaçak akaryakıtla mücadele çalışmaları sürerken, yetkililer konunun ciddiyetine dikkat çekiyor.