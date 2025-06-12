Sakarya’da Kaçakçılık Operasyonu Yapıldı

KAÇAKÇILIK OPERASYONLARI DEVAM EDİYOR

Sakarya’nın Adapazarı ve Serdivan ilçelerinde gerçekleştirilen iki ayrı kaçakçılık operasyonunda iki kişi gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü, sorumluluk alanında kaçakçılığa asla izin vermiyor.

GÖZALTILAR VE ELE GEÇİRİLENLER

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Adapazarı ve Serdivan ilçelerindeki iki adrese yönelik başarılı bir operasyon gerçekleştirdi. Bu operasyonda M.E.C. ve B.S.T. isimli iki şüpheli gözaltına alındı. Yapılan aramalarda toplamda 100 bin 200 adet boş makaron, 21 bin 260 adet sarma sigara, 541 paket sigara, 176 adet puro, 38 adet elektronik sigara, 105 adet cinsel içerikli jel ve 10 paket sigara sarma kağıdı ele geçirildi.